Энергетики объяснили причину длительных отключений света в поселках под Петрозаводском

В Прионежской сетевой компании рассказали, почему отключают электричество в Шуйском сельском поселении.

В «Столицу на Онего» обратился один из читателей, проживающий в жилом массиве Ринда на территории Шуйского сельского поселения в Прионежье.



«У нас постоянно отключают электричество (так называемые плановые отключения) с 09.00 до 17.00. Мы здесь не на даче, а проживаем, и регистрация у нас по месту жительства. В 21 веке Прионежская сетевая компания вот так запросто ежедневно отключает электричество, последний месяц это стало системой. Газа у нас нет. А как быть с холодильниками, электрическими плитами? Подогрев водопровода тоже на электричестве», — заявил наш читатель.



Как сообщили «Столице на Онего» в ПСК, что длительные отключения света связаны с необходимостью построить новые линии электропередачи.



«Плановые отключения потребителей от электричества в местечках Намоево, Сургуба, Ринда, Порожки связаны со строительством двух линий электропередачи напряжением 6 кВ, питающих поселки Падозеро, Чална и находящиеся рядом населенные пункты, — отметили в пресс-службе компании. — Старая ЛЭП, которая питала эту территорию, имеет критический износ и не может обеспечить надежное энергоснабжение. При вводе в эксплуатацию новых ЛЭП надежность энергоснабжения Чалны, местечек Намоево, Сургуба, Ринда, Порожки станет намного выше».



В ПСК также отметили, что протяженность новых ЛЭП — более 20 километров. Их начали строить в июне 2022 года, а завершить работы должны во втором квартале следующего года.



Строительство прервут на новогодние праздники, с 30 декабря до окончания каникул.