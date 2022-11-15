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Энергетики объяснили причину длительных отключений света в поселках под Петрозаводском

Новости. Общество
09:56, 16 Декабря 2022
фото: © АО «ПСК»

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В Прионежской сетевой компании рассказали, почему отключают электричество в Шуйском сельском поселении.

В «Столицу на Онего» обратился один из читателей, проживающий в жилом массиве Ринда на территории Шуйского сельского поселения в Прионежье. 

«У нас постоянно отключают электричество (так называемые плановые отключения) с 09.00 до 17.00. Мы здесь не на даче, а проживаем, и регистрация у нас по месту жительства. В 21 веке Прионежская сетевая компания вот так запросто ежедневно отключает электричество, последний месяц это стало системой. Газа у нас нет. А как быть с холодильниками, электрическими плитами? Подогрев водопровода тоже на электричестве», — заявил наш читатель.

Как сообщили «Столице на Онего» в ПСК, что длительные отключения света связаны с необходимостью построить новые линии электропередачи. 

«Плановые отключения потребителей от электричества в местечках Намоево, Сургуба, Ринда, Порожки связаны со строительством двух линий электропередачи напряжением 6 кВ, питающих поселки Падозеро, Чална и находящиеся рядом населенные пункты, — отметили в пресс-службе компании. —  Старая ЛЭП, которая питала эту территорию, имеет критический износ и не может обеспечить надежное энергоснабжение. При вводе в эксплуатацию новых ЛЭП надежность энергоснабжения Чалны, местечек Намоево, Сургуба, Ринда, Порожки станет намного выше».

В ПСК также отметили, что протяженность новых ЛЭП — более 20 километров. Их начали строить в июне 2022 года, а завершить работы должны во втором квартале следующего года. 

Строительство прервут на новогодние праздники, с 30 декабря до окончания каникул. 

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