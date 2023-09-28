Энергетики осветили оживленное шоссе на окраине Петрозаводска

На Ялгубском шоссе завершена реконструкция уличного освещения.

В карельской столице завершили модернизацию освещения на Ялгубском шоссе в Соломенном.



Вдоль проезжей части специалисты установили 30 опор и столько же светодиодных светильников. Рабочие проложили 31 метр кабельной линии.



«Новое оборудование российского производства отличается повышенной экономичностью, надежностью и удобством», — сообщили на муниципальном предприятии «Петрозаводские энергетические системы».



Модернизацию городского освещения выполнили на средства региональной субсидии и нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



Напомним, в начале работ мэрия города обещала установить 33 опоры освещения.