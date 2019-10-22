Энергетики отключат электричество в Соломенном

АО "Прионежская сетевая компания" проводит плановые работы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В пятницу, 25 октября, с 9.00 до 16.00 планируется отключение электроэнергии на Горной улице, а также частично на Ботанической улице и в Брекчиевом переулке.

Временные неудобства связаны с производством работ на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих АО "Прионежская сетевая компания".