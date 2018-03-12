Энергетики отсудили у школы в Карелии более 500 тысяч рублей

Компания "Петербургтеплоэнерго" выиграла процесс в Арбитражном суде и взыскала с видлицкой школы более полумиллиона рублей задолженности за потребленное тепло.

Арбитражный суд Карелии полностью удовлетворил иск "Петербургтеплоэнерго" к Видлицкой средней общеобразовательной школе. Суд обязал взыскать с учебного заведения в пользу 550,7 тысячи рублей, сообщают "Вести Карелии".

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