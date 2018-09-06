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Новости. Общество
13:13, 06 Сентября 2018

Энергетики провели открытый урок для студентов ПетрГУ

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В ПетрГУ прошла встреча директора Петрозаводской ТЭЦ Александра Вдовиченко и директора по персоналу филиала карельского филиала ТГК-1 Ирины Борискиной со студентами I и II курса кафедры "Энергообеспечение предприятий и энергосбережения".

Во время диалога с представителями одного из самых привлекательных работодателей республики будущие теплоэнергетики и электротехники узнали о программах ТГК-1 для молодых специалистов, направленных на взаимодействие с вузами и школами города.

Энергетики наградили студентов ПетрГУ — победителей ХIV конкурса дипломных проектов высших учебных заведений Северо-Запада, проводимого учебным центром ТГК-1.

В номинации "Тепловые электрические станции" победителем стала Эльвира Кравец, второе место занял Григорий Булыгин. В номинации "Электрические системы и сети" серебро завоевал Виктор Вершинин. В номинации "Строительство, эксплуатация и управление объектами возобновляемой энергетики" первое место занял Кирилл Рудковский. Научный руководитель его выпускной работы Елена Заваркина, старший преподаватель кафедры энергообеспечения предприятий и энергосбережения, была награждена отдельным дипломом. Руководителем ряда работ студентов Петрозаводского государственного университета выступил начальник сектора по ремонту оборудования Петрозаводской ТЭЦ Василий Поздеев — его вклад в реализацию лучших практик профессионального самоопределения ТГК-1 также отметила отдельным дипломом.

— Мы уделяем большое внимание сотрудничеству с учебными заведениями – школами и вузами Карелии, Санкт-Петербурга и Ивановской области. Системно подходим к подготовке молодых специалистов, формируя кадровый резерв, — рассказывает Ирина Борискина. — Компания регулярно проводит дни открытых дверей на производственных объектах, организует мастер-классы по трудоустройству, участвует в Ярмарках вакансий, конференциях и семинарах, посвященных актуальным вопросам профориентации на различных образовательных площадках.

В завершении мероприятия Александр Вдовиченко и Ирина Борискина еще раз подчеркнули желание продолжить совместную работу со студентами ПетрГУ в формате подготовки научных исследований и проектов, а также организации преддипломной практики на производстве.

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