Энергетики ПАО «ТГК-1» завершили первый этап работ по снижению уровня шума на Петрозаводской ТЭЦ

Сотрудники ПАО «ТГК-1» в Петрозаводске реализуют поэтапную программу по снижению уровня шума при пусках и остановках котлов Петрозаводской ТЭЦ.

Усовершенствованный шумоглушитель на выпуске пара котла № 2 был введен в эксплуатацию 15 октября. Установка аналогичных шумоглушителей на двух других котлах позволит свести шум к минимуму.

Для оценки результата выполненных работ первого этапа «ТГК-1» привлекла независимую организацию — Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелии (ЦЛАТИ). Выполненные испытания показали существенное снижение шума на границах жилой застройки, непосредственно прилегающей к территории Петрозаводской ТЭЦ. ЦЛАТИ провел замер шума 15 октября 2021 года при сбросе пара с давлением от 100 до 120 кгс/см² и сравнил данные с замерами от 23 ноября 2019 года, проведенными во время сброса пара с давлением до 50 кгс/см² при растопке энергетического котла №2.

«Благодаря установке нового шумоглушителя мы наблюдаем ощутимое снижение шума. Так, например, по Ветеринарному переулку в районе школы-интерната № 23 эквивалентный уровень шума уменьшился на 12 %; на Беломорской улице, 18 он уменьшился на 55%; на улице Жуковского, 32 — на 16%. На очереди — установка и наладка шумоглушителей на энергетическом котле №1 и котле №3, которые снизят уровень шума до минимальных показателей», — отметил главный инженер филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» Роман Картошкин.