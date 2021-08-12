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Энергетики предупреждают: в связи с ремонтами электросетей возможны отключения

Новости. Общество
11:22, 16 Августа 2021
фото: © АО «ПСК»

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АО «Прионежская сетевая компания» в зоне своей ответственности продолжает неотложные ремонтные работы, направленные на повышение качества энергоснабжения потребителей. Также ведутся технологическое присоединение к сетям компании и расчистка трасс ЛЭП.

«Все эти работы невозможно провести без временных отключений электроэнергии», — отмечают в компании. — «Приносим извинения потребителям за доставленные неудобства».

Временные отключения с 16 по 22 августа возможны:

Муезерский муниципальный район:
— С 16 по 22 августа с 9.00 до 21.00. Поселок Волома: улицы Школьная, Приозерная.
— 19 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Гимолы.

Медвежьегорский муниципальный район:
— С 16 по 20 августа с 9.00 до 9.30 и с 16.30 до 17.00. Поселок Шалговаара.
— С 16 по 20 августа с 9.00 до 17.00. Деревня Шалговаара, форелевое хозяйство; поселок Возрицы: улицы Лесная, Нагорная, вышка «Ростелеком».
— 18 августа с 9.00 до 11.30. Город Медвежьегорск: улицы Фрунзе, Октябрьская (частично).
— 18 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Маслозеро, деревни Венгигора, Сеесъярви, Елмозеро, Сяргозеро, Ахвенламби, Юккогуба, Сондалы.
— 18 и 19 августа с 00.00 до 1.00. Город Медвежьегорск: улицы Кирова, Онежская, Ленина, Болотная, Советская, здание насосной станции.

Калевальский национальный район:
— 19 и 20 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Куусиниеми.

 Сегежский муниципальный район:
— С 16 по 18 августа с 8.00 до 18.00. Садово-огородные товарищества в окрестностях г. Сегежа.
— С 17 по 20 августа с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселки Попов Порог, Кяргозеро.
— С 17 по 20 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Табой Порог.
— С 16 по 20 августа с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Речная, здание рыбзавода.
— 18 и 19 августа с 9.00 до 11.45 и с 13.20 до 17.00. Деревня Вожмогора.

Сортавальский муниципальный район:
— С 16 по 20 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Хелюля: улица Комсомольская.
— 16 и 17 августа с 9.00 до 17.00. Город Сортавала: улицы Локомотивная, Маяковского, Пушкина, переулок Заречный.

Кемский муниципальный район:
— 16 августа с 10.00 до 17.00. Поселок Панозеро, здания школы, пожарного депо, водонасосной станции.
— 16 августа с 10.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Загородная (дома 1, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18), Беломорская (дома 11, 13, 14).
— 20 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Сокол.

Кондопожский муниципальный район:
— С 16 по 20 августа с 9.00 до 16.00. Песелок Гирвас, деревня Койкары.
— 16 августа с 10.00 до 12.00. Поселок Нелгомозеро.
— 17 августа с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Заозерная.
— 18 августа с 8.30 до 10.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская, Бумажников.
— 20 августа с 10.00 до 15.00. Деревня Уссуна.

Пряжинский национальный район:
— С 16 по 20 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Березовая, Сущевича.

Прионежский муниципальный район:
— С 16 по 20 августа с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа (частично), деревня Верхний Бесовец: ДНТ «Березка», «Астра».

Костомукшский городской округ:
— 17 августа с 10.00 до 12.00. Город Костомукша: здания мастерской Козырева В.В., ООО «ФОРКОС», автомойки «Люкс», АЗС «Альпи», гостиничного комплекса «Фрегат», вышка «Мегафон», СНТ «Стан», СНТ «Инфра — 1», СНТ «Поляна — 1».
— 19 августа с 13.00 до 16.30. Город Костомукша: улицы Строителей (частично), Зеленая, Хвойная, Брусничная, Ауринко, Моховая (частично), Лесная.

Питкярантский муниципальный район:
— С 16 по 20 августа с 9.00 до 16.00. Город Питкяранта: улица Ленина (дом 33), здания Центра социального обслуживания, бани, спортивного зала, магазинов.

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