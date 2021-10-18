Энергетики продолжают подготовку электросетей к работе в холода

В связи с неотложными ремонтами энергообъектов в преддверии осенне-зимнего сезона в зоне ответственности АО «Прионежская сетевая компания» возможны временные отключения потребителей от электроэнергии.

Как поясняют в АО «ПСК», ремонтные работы позволят значительно увеличить надежность энергоснабжения потребителей, и просят отнестись с пониманием к возможным неудобствам.

Временные отключения электроэнергии с 18 по 24 октября возможны:

Калевальский национальный район:

- 16 октября с 11.00 до 14.00. Деревни Юшкозеро, Новое Юшкозеро.

- 19 и 22 октября с 14.00 до 18.00. Поселок Калевала: улица Советская (дома 24, 24-А, 26, 26-Б, 28, 30, 32, 34-А, 34-Б), вышка МТС, здания котельной, гостиницы «ВелТ», школы, ЦРБ.

- 19 октября с 9.30 до 13.00. Поселок Калевала: улица Советская (дом 55-Г), переулок Сампо (частично).

- 21 октября с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: улица Вяйнемейнена (частично).

- 22 октября с 14.00 до 16.00. Поселок Калевала: улицы Гагарина, Северная, Студенческая, Полевая, Красноармейская (частично), Советская (частично), переулок Сампо (частично).

Кемский муниципальный район:

- 18 октября с 9.00 до 14.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дом 13), переулок Дорожный (дома 2, 4, 6, 8, 11).

- 19 октября с 9.30 до 17.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Строителей, Ручьевая, Заводская (дома 8-11).

- 20 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улицы Лесная, Кольцевая, Подужемская, Белопорожская.

- 21 октября с 13.00 до 18.00. Поселок Панозеро; деревня Панозеро.

Кондопожский муниципальный район:

- С 18 по 24 октября с 9.00 до 17.00. Деревни Эльмус, Святнаволок.

- 19 октября с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Бумажников (частично).

- 20 октября с 9.00 до 10.00. Город Кондопога: улица Пролетарская (дома 36-А, 38-А).

- 22 октября с 9.00 до 13.00. Город Кондопога (район Ровкозера): СОТы «Заря», «Надежда».

Костомукшский городской округ:

- 19 октября с 12.00 до 16.00. Деревня Вокнаволок.

- 20 октября с 13.00 до 16.00. Город Костомукша: улицы Радужная, Калевалы (нечетные номера домов).

Лоухский муниципальный район:

- С 18 по 22 октября с 10.30 до 15.00. Поселок Чупа: улицы Железнодорожная (дома 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25-А, 26, 27), Ручьевая (дома 2, 3-А, 4, 5, 6, 8), Шоссейная (дома 5-10).

- 18 октября с 9.30 до 10.30. Поселки Малиновая Варакка, Хетоламбина.

- 19 октября с 11.00 до 12.00 и с 15.00 до 16.00. Поселок Кестеньга.

- 20 октября с 10.00 до 15.00. Поселок Сосновый: улицы Советская, Дорожная.

- 22 октября с 16.00 до 17.00. Поселки Малиновая Варакка, Хетоламбина.

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 18 по 22 октября с 9.00 до 17.00. Город Медвежьегорск: СНТ «Водник»

- 18 октября с 9.00 до 11.00. Поселок Повенец: улица Зеленая.

Олонецкий национальный район:

- С 18 по 22 октября с 9.00 до 17.00. Деревня Верховье (потребители будут запитаны от передвижной ДЭС, кроме времени с 9.00 до 9.15 и с 16.45 до 17.00).

- 18 октября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Партизанская (дома 12-23), Заречная, Школьная, Набережная, Садовая (дома 2-А, 3, 4, 5, 8, 10), Комсомольская, Новая, Октябрьская (дома 4-35), Ключевая, Зеленая, Луначарского, Буденного, Светлая, станция Олонец, переулки Набережный, Новый, Буденного, здания детского сада «Росинка» и железнодорожного вокзала.

- 18 октября с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Садовая, Партизанская, Володарского (дома 1, 1-А, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 10-А, 11), Урицкого (дома 9, 9-А, 11, 13, 15), Ленина (дома 1, 2-А, 3, 4, 5), Свирских дивизий (дома 2, 3, 4-Б, 4-В, 5, 6), Чкалова (дома 1, 2), Луначарского (дома 17, 19), Студитова, Железнодорожная, Карла Либкнехта (частично), Привокзальная, Титова, Пролетарская, Коммунальная, Майская, Октябрьская (дома 1, 3-А), Свободы (частично), переулки Партизанский, Железнодорожный, Больничный, Красногвардейский, Кирпичный, Сказочный Тупик; деревня Верховье: улицы Новая, Олонецкая, Луговая.

- 18 октября с 13.00 до 13.30. Город Олонец: улицы Строительная, Ленина (дома 6-56), Петроградских курсантов, Урицкого (частично), Ладожская, Егорова, Полевая, Звездиной, Инженерная, Свободы (дома 17-45), Володарского (дома 12-50), Мичурина, Красноармейская, Чкалова, Никитская, Свирских дивизий (дома 1, 7-41), Заводская, Цветочная, Брендоева, Карла Маркса, Речная, Розы Люксембург, Пушкина, переулок Красноармейский, здание школы №2, светофоры; деревня Судалица (дома 1, 3, 5).

- 19 октября с 9.00 до 13.00. Город Олонец: улицы Свирских дивизий (дом 1), Карла Маркса (дома 1, 1-А, 3-А), Речная, Розы Люксембург, Пушкина.

- С 19 по 22 октября с 9.00 до 16.00. Деревня Коткозеро: улица Степаннаволок.

Прионежский муниципальный район:

- С 18 по 24 октября с 9.00 до 16.00. Село Таржеполь.

- 21 и 22 октября с 10.00 до 16.00, Станция Шуйская: Кондопожское шоссе (частично); село Деревянное: улицы Хутор (частично), Озерная, переулок Прибрежный.

Петрозаводский городской округ:

- 19 октября с 10.00 до 17.00. Город Петрозаводск: улица Университетская.

Пряжинский национальный район:

- С 18 по 20 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Дружинина.

- С 20 по 22 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Виданы: улицы Школьная, Крупской, Совхозная, Красный Бор, Антушевская; станция Падозеро.

Сегежский муниципальный район:

- 18 октября с 9.00 до 16.00. Поселки Табой Порог, Каменный Бор (частично).

- С 19 по 21 октября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Анохина, Анны Лисициной, Линдозерская.

- 19 октября с 9.30 до 16.00. Поселок Черный Порог: улица Набережная.

- 20 октября с 10.00 до 12.00. Поселок Черный Порог: улицы Набережная, Советская.

- 20 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Черный Порог: улицы Лесная, Речная.

- 21 октября с 9.30 до 13.00. Поселок Черный Порог: улицы Кирова, Лесная, Речная.

- 21 октября с 14.00 до 15.30. Поселок Пертозеро.

- 22 октября с 10.30 до 14.00. Поселок Черный Порог.