Энергетики Карелии продолжают подготовку ЛЭП и подстанций к зиме 

Также АО «ПСК» ведет работы по технологическому присоединению к электрическим сетям новых потребителей. Выполнение Ремонтной программы — 2021 продолжится со 2 по 8 августа.

Производить ремонтные работы и присоединение к сетям потребителей невозможно без временных отключений. Специалисты Прионежской сетевой компании просят жителей Карелии отнестись к этому с пониманием и приносят извинения за доставленные неудобства.

Со 2 по 8 августа временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

— 4 августа с 10:00 до 12:00 и 5 августа с 15:00 до 17:00. Поселок Калевала: улицы 70 лет Октября, Ленина (частично), переулок Дорожный.

Кемский муниципальный район:

— 2 августа с 13:00 до 17:00. Поселок Рабочеостровск: улицы Октябрьская (дома 1-28), Кедроручьевая, переулок Октябрьский.

— 3 августа с 13:00 до 17:00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 40, 42, 44-А, 46, 50).

— 4 августа с 13:00 до 16:00. Город Кемь: Шоссе 1-го Мая (дома 46-62, 101-115).

— 4 августа с 9:30 до 15:00. Деревня Панозеро.

— 5 августа с 8:30 до 17:00. Город Кемь: улицы Загородная (дома 1-18), Беломорская, Ленина (дома 46, 48), Слободская, Рыбацкий переулок.

— 5 августа с 13:00 до 16:00. Город Кемь: Шоссе 1-го Мая (дома 18-95), переулок Дорожный.

— 6 августа с 8:00 до 13:00. Город Кемь: здание пожарного депо.

Кондопожский муниципальный район:

— 2 августа с 9:00 до 12:00. Город Кондопога: улица Рябиновая.

— 3 августа с 10:00 до 12:00. Город Кондопога: улица Кондопожская, Промышленный проезд, СОТ «Заря», СОТ «Надежда».

— 4 августа с 9:00 до 12:00. Город Кондопога: улица Советов (частично), переулок Каменистый.

Костомукшский городской округ:

— С 3 по 8 августа с 9:00 до 17:00. Город Костомукша: здания мастерской ИП Козырев, АЗС «Альпи», автомойка «Люкс», здание водозабора, гостиница «Фрегат», вышка «Мегафон», СНТ «Стан», СНТ «Инфра-1», СНТ «Поляна-1».

— 3 августа с 10:00 до 11:00. Город Костомукша: здания АО «СЗЛТ», СНТ «Родник», СНТ «Норд», СНТ «Радуга», СНТ «Ниемиярви», СНТ «Шарияярви», СНТ «Люття», комплекс отдыха АО «Карельский окатыш», ж/д станция Кивиярви.

Лоухский муниципальный район:

— 2 августа с 11:00 до 16:00. Поселок Кестеньга: улица Северная (частично).

— 3 августа с 16:00 до 17:00. Поселок Лоухи: улицы Юбилейная, Совхозная, Набережная, Первомайская, переулок Дачный, здания пожарной части, гаражей, районной поликлиники.

— 3 августа с 9:00 до 10:00. Поселок Кестеньга.

— 3 августа с 11:00 до 16:00. Поселок Кестеньга: улицы Северная (частично), Вокзальная, Железнодорожный переулок.

— 4 августа с 11:00 до 16:00. Поселок Кестеньга: переулок Новый, здание магазина «Карина».

— 4 августа с 10:00 до 15:00. Поселок Сосновый.

— 5 августа с 14:00 до 15:00. Поселки Коккосалма, Софпорог, Новый Софпорог, Тунгозеро, Пяозерский, Кестеньга, Сосновый, СОТ «Сампо».

Медвежьегорский муниципальный район:

— Со 2 по 6 августа с 9:00 до 17:00. Деревня Тихвин Бор.

— С 3 по 6 августа с 11:00 до 17:00. Деревня Оятевщина.

— 4 августа с 16:00 до 17:00 Поселок Федотово.

Муезерский муниципальный район:

— С 3 по 8 августа с 9:00 до 17:00. Поселок Волома: улицы Школьная, Приозерная (в будни отключения с 9:00 до 12:00, с 14:00 до 17:00, в выходные дни с 9:00 до 12:00).

Сегежский муниципальный район:

— 2 августа с 13:00 до 18:00. Поселки Попов Порог, Табой Порог, Кяргозеро.

— 3 августа с 15:30 до 16:30. Поселок Валдай.

— 4 и 5 августа с 9:00 до 11:45 и с 13:30 до 16:40. Деревня Вожмогора.

Олонецкий национальный район:

— 2 августа с 10:00 до 16:00. Поселок Верхнеолонецкий.

— 2 августа с 14:00 до 16:00. Город Олонец: улицы Сортавальская (дома 1-14), Онежская, переулки Онежский, Молодёжный.

— Со 2 по 6 августа с 10:00 до 17:00. Поселок Ильинский: улица Мошкина, переулок Станционный, ж/д станция Ильинская.

— Со 2 по 6 августа с 10:00 до 10:00 и с 16.30 до 17.00. Поселок Ильинский: улицы Луначарского, Ганичева, Крайняя, Песочная, Гагарина.

— 3 августа с 9:00 до 15:00. Город Олонец: улицы Красноармейская (дом 16), Ленина (дома 28, 30, 32), Полевая (дома 34, 35, 36, 37, 38, 38-Г, 39).

— 4 августа с 9:00 до 12:00. Город Олонец: улицы Ладожская, Строительная, Инженерная.

— 4 августа с 14:00 до 15:00. Деревня Мегрега: улицы Лесная, Советская, Молодежная, Новая, здания лесхоза, водонасосной станции.

— 5 августа с 9:00 до 12:00. Город Олонец: улицы Школьная (дома 11-31), Комсомольская (дом 33), Партизанская (дом 20), здания районного отдела МВД РК, детского сада «Радуга», Олонецкой ветеринарной станции.

Питкярантский муниципальный район:

— 2 августа с 10:00 до 16:00. Поселок Ляскеля: улицы Набережная, Советская (дома 2-33), здание АМСУ.

— 3 августа с 10:00 до 16:00. Город Питкяранта: улица Победы (дом 7).

— 4, 5 и 6 августа с 9:00 до 16:00. Город Питкяранта: улица Ленина.

Прионежский муниципальный район:

— 2 и 3 августа с 9:00 до 17:00. Деревня Бесовец: улица Верхняя, СОТы «Бесовец», «Бесовецкий», «Контакт-1», «Щит», «Фонтан», «Нептун»; деревня Верхний Бесовец: ДНТ «Сфера».

— 2 августа с 10:00 до 16:00. Деревня Нижний Бесовец: ДНТ «Астра»; село Деревянное: местечко Хутор, улица Садовая, переулок Полевой (частично).

— 2 августа с 9:00 до 12:00. Деревня Ужесельга: улица Зеленая.

— 2 августа с 14:00 до 16:00. Поселок Ладва: здание дома-интерната.

— 3 и 4 августа с 9:00 до 16:00. Деревня Верховье: СНТ «Верховье — 2»; деревня Шуйская Чупа: улица Кончезерская.

— 4 августа с 10:00 до 16:00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Советская, Ивинская, Речная.

— 5 августа с 10:00 до 16:00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Заречная (частично), Советская, Набережная, здания средней школы № 7, детского сада «Лесовичок».

— 6 августа с 10:00 до 16:00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Комсомольская (дома 1-38), Советская (дома 1-65).

— 6 августа с 10:00 до 16:00. Поселок Ладва: улицы Советская (дома 166-183), Комсомольская (дома 182-204), переулок Ивинский.

Петрозаводский городской округ:

— 2 августа с 10:00 до 16:00. Город Петрозаводск: Вьюжный проезд (дома 5, 7).

Пряжинский национальный район:

— 3 августа с 10:00 до 16:00. Деревня Верхние Виданы: улица Антушевская.

— 3 августа с 10:00 до 16:00. Поселок Чална: улицы Шевченко, Шоссейная (частично), Новореченская (частично), переулок Виданский.

— 4, 5 и 6 августа с 10:00 до 16:00. Поселок Чална: улицы Новая, Березовая, Сушевича, Дружинина, Цветочная, Северная, Кленовая, Светлая, Рябиновая, Тенистая.

Сортавальский муниципальный район:

— 2 августа с 9:00 до 17:00. Поселок Лахденкюля (частично).

Лахденпохский муниципальный район:

— Со 2 по 6 августа с 9:00 до 17:00. Город Лахденпохья: улицы Карельская, Новая, Заозерная, Заречная, Первомайская.