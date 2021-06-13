Реклама на сайте
Прислать новость
Симптомы коронавируса изменились из-за мутаций
13.06.2021 21:40
Стали известны подробности гибели семьи с двумя маленькими девочками на озере в Карелии
13.06.2021 15:00
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить 2
13.06.2021 16:33

Энергетики в Петрозаводске сдали кровь в День донора

Новости. Общество
10:51, 14 Июня 2021
фото: АО «ОРЭС-Петрозаводск»

Коллектив АО «ОРЭС-Петрозаводск» принял участие в массовой акции по сдаче крови, приуроченной к Всемирному дню донора.

День донора стал традиционной акцией на многих предприятиях Петрозаводска. В этот раз к такому важному событию официально присоединились и специалисты из АО «ОРЭС-Петрозаводск».

Стать донорами выразили желание многие сотрудники, однако далеко не все прошли отбор и не имели противопоказаний для забора. Среди сотрудников предприятия есть не только новички, сдавшие кровь впервые, но и ветераны донорского движения, многократно принимавшие участие в такой процедуре.

«Всеми этими людьми в первую очередь движет социальная ответственность, ведь ни для кого не секрет, что в городской Станции переливания крови часто не хватает жизненно важного ресурса. Во время мероприятия выяснилось, что в коллективе есть люди, которые давно стали донорами и уже далеко не в первый раз таким способом совершают добрые дела», - сообщили в пресс-службе АО «ОРЭС-Петрозаводск».

Инженер производственно-технического отдела Сергей Таран в этот день в тридцатый раз сдал кровь. По его словам, начало было положено в 2012 году на предыдущем предприятии, где он работал - коллеги предложили ему принять участие в акции. Механик автотранспортного цеха АО «ОРЭС-Петрозаводск» Андрей Арнаутов с 1997 года является донором крови. На его счету более двадцати посещений Станции переливания с этой целью.

Процедура забора крови проходит в стерильных условиях и с участием внимательного персонала. Специалистами ведется тщательная проверка, после которой отсеиваются все те, у кого есть заболевания, при которых нельзя стать донором крови. К примеру, людям с низким гемоглобином врачи рекомендуют прийти попробовать сдать кровь через месяц, после приема железосодержащих препаратов.

«Очень важно осознавать, что твоя кровь поможет кому-то или спасет чью-то жизнь, -  говорит начальник юридического отдела предприятия Кристина Кузнецова, которая принимает участие в донации крови с 2012 года. - Все мы искренне желаем, чтобы кровь была направлена людям, нуждающимся в ней».

В АО «ОРЭС-Петрозаводск» надеются, что эта благородная акция станет доброй традицией у сотрудников, ведь кровь – это источник жизни. В планах у руководства предприятия пригласить медиков на выездной забор крови, так как многие сотрудники не смогли принять участие в дне донора в связи с занятостью на рабочем месте.

«Я испытываю глубокое чувство гордости за мою команду, сотрудники которой не остались в стороне и добровольно приняли участие в акции, - отмечает руководитель предприятия Александр Болдырев. -  Необходимо сделать эту процедуру более доступной по времени для всех желающих. Я очень надеюсь, что в следующий раз количество людей, пожелавших помочь другим, вырастет вдвое или втрое, ведь известно всем, что каждый человек, сдавший кровь, может подарить шанс жить трем людям!»

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.06.2021, 22:57
Любарский высказался о гибели подростков на Онежском озере в Петрозаводске
11.06.2021, 22:14
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО)
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
12.06.2021, 09:27
Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Аналитика

10.06.2021 16:35
Капитал
«Неизвестные люди открыли краны» 2
Россельхознадзор намерен выяснить, что за «дрянь» завезли в Заонежье под видом «рыбного гидролизата» из Мурманской области.
Воспитательница и древние артефакты 3
09.06.2021 15:10
Клиники на Чайкиной. Удалить все лишнее без боли и следа!
08.06.2021 16:40
В технопарке «Южная промзона» начнут полировать уникально тонкие слябы
08.06.2021 16:30
«Мы пользуемся лишь тем, что наросло само» 3
08.06.2021 11:37
Вся аналитика

Чтиво

12.06.2021 23:16
Личное мнение
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности»
Главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук стала очевидцем спасательной операции на Онежском озере, когда утонули трое подростков.
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
08.06.2021 12:00
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»