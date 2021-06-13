Энергетики в Петрозаводске сдали кровь в День донора

Коллектив АО «ОРЭС-Петрозаводск» принял участие в массовой акции по сдаче крови, приуроченной к Всемирному дню донора.

День донора стал традиционной акцией на многих предприятиях Петрозаводска. В этот раз к такому важному событию официально присоединились и специалисты из АО «ОРЭС-Петрозаводск».

Стать донорами выразили желание многие сотрудники, однако далеко не все прошли отбор и не имели противопоказаний для забора. Среди сотрудников предприятия есть не только новички, сдавшие кровь впервые, но и ветераны донорского движения, многократно принимавшие участие в такой процедуре.

«Всеми этими людьми в первую очередь движет социальная ответственность, ведь ни для кого не секрет, что в городской Станции переливания крови часто не хватает жизненно важного ресурса. Во время мероприятия выяснилось, что в коллективе есть люди, которые давно стали донорами и уже далеко не в первый раз таким способом совершают добрые дела», - сообщили в пресс-службе АО «ОРЭС-Петрозаводск».

Инженер производственно-технического отдела Сергей Таран в этот день в тридцатый раз сдал кровь. По его словам, начало было положено в 2012 году на предыдущем предприятии, где он работал - коллеги предложили ему принять участие в акции. Механик автотранспортного цеха АО «ОРЭС-Петрозаводск» Андрей Арнаутов с 1997 года является донором крови. На его счету более двадцати посещений Станции переливания с этой целью.

Процедура забора крови проходит в стерильных условиях и с участием внимательного персонала. Специалистами ведется тщательная проверка, после которой отсеиваются все те, у кого есть заболевания, при которых нельзя стать донором крови. К примеру, людям с низким гемоглобином врачи рекомендуют прийти попробовать сдать кровь через месяц, после приема железосодержащих препаратов.

«Очень важно осознавать, что твоя кровь поможет кому-то или спасет чью-то жизнь, - говорит начальник юридического отдела предприятия Кристина Кузнецова, которая принимает участие в донации крови с 2012 года. - Все мы искренне желаем, чтобы кровь была направлена людям, нуждающимся в ней».

В АО «ОРЭС-Петрозаводск» надеются, что эта благородная акция станет доброй традицией у сотрудников, ведь кровь – это источник жизни. В планах у руководства предприятия пригласить медиков на выездной забор крови, так как многие сотрудники не смогли принять участие в дне донора в связи с занятостью на рабочем месте.

«Я испытываю глубокое чувство гордости за мою команду, сотрудники которой не остались в стороне и добровольно приняли участие в акции, - отмечает руководитель предприятия Александр Болдырев. - Необходимо сделать эту процедуру более доступной по времени для всех желающих. Я очень надеюсь, что в следующий раз количество людей, пожелавших помочь другим, вырастет вдвое или втрое, ведь известно всем, что каждый человек, сдавший кровь, может подарить шанс жить трем людям!»