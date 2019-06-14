Энергетики требуют с властей Карелии 400 млн рублей

ООО "Петербургтеплоэнерго", которое занимается теплоснабжением и газификацией 4 районов карельского Приладожья, предъявило несколько исков министерствам Карелии о компенсации убытков из-за "заниженных" тарифов, строительства объектов и недополученных субсидий.

В материалах Арбитражного суда Карелии фигурирует минимум три иска, по которым в качестве ответчиков и соответчиков выступают Минфин, Минимущества, Минстрой, Госкомитет по ценам и тарифам и правительство Карелии.

Самый крупный касается строительства объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья – переводе предприятий и жилого фонда на природный газ.

"Петербургтеплоэнерго" требует от Минфина выплатить компенсацию за эти объекты в размере 298,4 млн рублей.

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