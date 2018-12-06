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Новости. Экономика
14:10, 06 Декабря 2018
фото: МРСК Северо-Запада

Энергетики заявили о готовности обеспечить надежное электроснабжение предстоящей зимой

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Паспорт готовности руководителю филиала "Карелэнерго" вручил генеральный директор МРСК Северо-Запада Артем Пидник.

Энергетики МРСК Северо-Запада подтвердили свою готовность к работе в зимних условиях. Артем Пидник вручил директорам филиалов паспорта готовности и отметил, что реализация производственных программ и отработка взаимодействия профильных служб – как на уровне филиалов, так и на межрегиональном уровне, должны стать залогом максимально оперативной ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций в сетях, эффективной и слаженной работы персонала.

Для успешного прохождения осенне-зимнего периода необходимы четыре составляющие: хорошее состояние сетей, подготовленный персонал, наличие необходимой техники и резервных источников, а также связь. Но самое главное, это люди. Производственные отделения и аппарат управления "Карелэнерго" укомплектованы производственно-техническим персоналом, достаточным для работы в осенне-зимний период. Персонал обучен и аттестован, обеспечен средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментом и необходимой для производства работ оснасткой и электрозащитными средствами.

В готовности находятся источники резервного питания, укомплектован аварийный резерв электротехнического оборудования и материалов. Готовность к работе схем защиты и автоматики, систем диспетчерского технологического управления и систем гарантированного электропитания обеспечена выполнением графиков технического обслуживания и профилактических работ.

С начала года в рамках подготовки к зимнему максимуму нагрузок на реализацию ремонтной программы "Карелэнерго" направлено более 283 млн рублей. Было отремонтировано 247 км линий электропередачи, 129 выключателей и разъединителей, а также 7 силовых трансформаторов 35-150 кВ и 58 трансформаторных подстанций. В рамках программы расчищено порядка двух тысяч га просек линий электропередачи, расширено – 1165 га, заменено 1938 опор ЛЭП и более 12 тысяч изоляторов.

При подготовке к зиме проведено 538 противоаварийных тренировок и 13 учений, в том числе командно-штабных с участием ГУ МЧС по Республике Карелии.

Важным событием для карельской энергетики стало проведение масштабных учений "Карелия 2018", которые проходят на территории республики в течение трех месяцев – с 22 сентября по 22 декабря. Результатом учений станет снижение на 30 процентов времени ликвидации массовых отключений, а также сокращение аварийности в электрических сетях филиала в два раза.

Основной задачей карельских энергетиков по-прежнему остается минимизация сроков восстановления электроснабжения. В филиале укомплектованы и готовы к применению 12 мобильных бригад в составе 60 человек и 21 единицы техники, предназначенные для ликвидации нештатных ситуаций. 55 резервных источников снабжения электроэнергией размещены с учетом возможности их максимально быстрой доставки к месту применения. Оперативные меры по выявлению поврежденных участков и ликвидации нерегламентированных отключений принимаются круглосуточно. И если неблагоприятные природные условия приведут все же к нештатным ситуациям, у "Карелэнерго" есть все необходимое для оперативного восстановления нормального энергоснабжения потребителей.

Напомним, что в ноябре готовность всех филиалов МРСК Северо-Запада к работе в осенне-зимний период 2018-2019 была подтверждена Министерством энергетики России.

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Комментарии

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кир
2018-12-06 14:49:09
Значит, аварии будут, как прошлой зимой, не менее двух в месяц. Уже в декабре не было подачи электричества в Петрозаводске...
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