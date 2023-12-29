Энергетиков Петрозаводска бросили на борьбу со взбесившимися светильниками

До 8 января дежурные бригады «Петрозаводских энергетических систем» работают в режиме повышенной готовности.

С 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года дежурные бригады МУП ПЭС работают в режиме повышенной готовности. В основном, специалисты устраняют обрывы кабельных линий.

«Много обращений поступает по мигающим светильникам, в настоящее время данная информация передана подрядной организации для их замены», — говорится в сообщении энергетиков.



Свои обращения по проблемам наружного освещения можно оставлять по телефону диспетчерского пункта 33-03-83.



