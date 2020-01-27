Эпидемия коронавируса дала финнам новые промышленные заказы

Финский завод выпустит воздухоочистители для китайских больниц.

Вспыхнувшая в Китае эпидемия коронавируса обернулась новыми промышленными заказами для предприятий Финляндии. Как сообщила финская телекомпания Yle, завод в городе Миккели приступил к выпуску воздухоочистителей для новых больниц, которые китайские власти намерены построить для лечения пострадавших от эпидемии.

К выходным заводу необходимо собрать 200 воздухоочистителей, и руководство предприятия рассчитывает на увеличение заказов. Финская компания работает на китайском рынке около пяти лет. Ее торговый оборот оценивается в 5 миллионов евро, а треть выпускаемой продукции идет на экспорт.

Финская компания поставляла свои очистители воздуха по всему миру во время эпидемии птичьего гриппа. В Финляндии это оборудование используется, в основном, в школах и поликлиниках.