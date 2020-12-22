Эпидемия обрушила почти все сферы услуг в Карелии, кроме помощи старикам и животным

Объем платных услуг населению Карелии за 11 месяцев 2020 года сократился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но по некоторым сферам эпидемия ударила еще сильнее.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-ноябрь 2020 года.

Спад произошел почти во всех сферах, за исключением ЖКХ, ветеринарии и услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам. В этих областях показатели выросли.

Пандемия серьезно ударила по туристическим агентствам, туроператорам и прочим услугам по бронированию - их объем сократился на 30,8%. Еще больше сократились услуги в сфере культуры – на 34,9%.

Как пострадали другие сферы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".