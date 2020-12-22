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Эпидемия обрушила почти все сферы услуг в Карелии, кроме помощи старикам и животным

Новости. Общество
11:57, 23 Декабря 2020
фото: pixabay
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Объем платных услуг населению Карелии за 11 месяцев 2020 года сократился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но по некоторым сферам эпидемия ударила еще сильнее.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-ноябрь 2020 года.

Спад произошел почти во всех сферах, за исключением ЖКХ, ветеринарии и услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам. В этих областях показатели выросли.

Пандемия серьезно ударила по туристическим агентствам, туроператорам и прочим услугам по бронированию - их объем сократился на 30,8%. Еще больше сократились услуги в сфере культуры – на 34,9%.

Как пострадали другие сферы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Копатыч
2020-12-23 15:35:27
А мне так кажется чинуши и олигархи всё разворовали и обрушили , вирус тут не при чём . Вирус наоборот показал никчёмность рукамиводителей .
User
2020-12-23 13:34:49
Кроме стариков и животных, говорите? А что же тогда старикам на подарки денег нет?
кир
2020-12-23 14:30:46
Усер, сторож-политик, не смеши моего кота. Совсем тоскливо стало местечковому в чужом городе. :)
Задумчивый
2020-12-23 12:55:37
Как то непонятно, а вроде все турбазы забронированы? ПисАли об этом!?
театральный критик
2020-12-23 12:36:39
То все места забронированы, то на 30 процентов сократилось. Карелиястат вместе с коммерсами курить надо забористую лапшу.
Гость
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