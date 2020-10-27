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Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ограничительные мероприятия должны быть разумными"

Новости. Общество
10:12, 28 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Заслуженный врач Карелии предложил создать в республике комиссию независимых экспертов по выработке мероприятий для борьбы с ковидом.

Известный карельский эпидемиолог Александр Гаврилов поддержал использование медицинских масок для профилактики распространения коронавируса. Вместе с тем заслуженный врач Карелии считает, что ограничительные мероприятия должны быть разумными.

"Конечно, потребуется их продолжить, – заявил Александр Гаврилов в интервью "Столице на Онего". – Весьма уместным было бы создание в республике некой комиссии независимых экспертов, которая бы помогала вырабатывать мероприятия  по борьбе с ковидом. Думаю, ковид – это надолго".

Читайте полностью интервью с эпидемиологом Александром Гавриловым в рубрике "Личное мнение".

 

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