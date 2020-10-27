Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ограничительные мероприятия должны быть разумными"

Заслуженный врач Карелии предложил создать в республике комиссию независимых экспертов по выработке мероприятий для борьбы с ковидом.

Известный карельский эпидемиолог Александр Гаврилов поддержал использование медицинских масок для профилактики распространения коронавируса. Вместе с тем заслуженный врач Карелии считает, что ограничительные мероприятия должны быть разумными.

"Конечно, потребуется их продолжить, – заявил Александр Гаврилов в интервью "Столице на Онего". – Весьма уместным было бы создание в республике некой комиссии независимых экспертов, которая бы помогала вырабатывать мероприятия по борьбе с ковидом. Думаю, ковид – это надолго".

Читайте полностью интервью с эпидемиологом Александром Гавриловым в рубрике "Личное мнение".