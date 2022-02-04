Эпидемиолог из Карелии считает, что человечеству придется долго жить с ковидом

Заслуженный врач республики Александр Гаврилов предположил, что коронавирус станет болезнью человека и животных.

Прогнозы экспертов по омикрону как завершающему линию мутаций неоднозначны, считает карельский эпидемиолог Александр Гаврилов. «Чаще всего они говорят: может быть так, а может быть нет. Напоминает гадание. Да и никаких объективных данных у мировой науки пока нет, чтобы это утверждать. Особенно остро стоят вопросы, как защитить детскую популяцию», — заявил заслуженный врач Карелии в интервью «Столице на Онего».

По мнению эпидемиолога, человечеству долго предстоит жить с этим вирусом. «Эксперты считают, что вирус скоро должен „ослабеть“ и превратиться в сезонную инфекцию со вспышечным характером распространения, похожим на грипп и другие ОРВИ. Скорее всего, на мой взгляд, это будет зооантропоноз. То есть болезнь человека и животных. В Юго-Восточной Азии, откуда начал свое шествие новый вирус, люди живут в непосредственной близости с животными даже в многомиллионных городах. Я сам наблюдал, например, в Сайгоне „квартирные курятники“ — кур, живущих в квартирах на привязи. Куда уж теснее! Созданы все условия для обмена птичьими вирусами и формирования, например, новых штаммов птичьего гриппа. У нас же — бесконечная любовь к совместному проживанию с кошками и собаками. Учитывая способность вируса к мутациям и обмену генетическим материалом с другими вирусами, домашние и экзотические животные (кошки, собаки, хомяки, крысы и т. п.), проживающие в одном жилище с человеком могут стать новыми хозяевами этого вируса и участвовать в будущих эпидемиях. Для участия в будущих вспышках и эпидемиях домашним животным совершенно необязательно будет остро и тяжело болеть. Достаточно сохранять в организме четвероного этот вирус в период между вспышками и в нужное время, передать его человеку», — предположил Александр Гаврилов.

Читайте подробнее в рубрике «Обществоведение».