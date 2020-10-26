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Эпидемиолог ожидает пика заболеваемости ковидом в Карелии зимой

Новости. Общество
13:50, 27 Октября 2020
фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив
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Заслуженный врач республики считает, что о второй волне коронавирусной инфекции говорить сейчас не стоит.

За последний день в России была зафиксирована рекордная суточная смертность от коронавируса – 320 человек, и Роспотребнадзор ввел по всей стране масочный режим в местах массового скопления людей. Эпидемическая ситуация в Карелии выглядит благополучнее, чем в крупных российских мегаполисах и соседних регионах Северо-Запада. В минувшие сутки в республике не было зарегистрировано ни одного летального случая от ковида, однако количество заболевших ежедневно держится на уровне ста человек.

"Столица на Онего" попросила заслуженного врача Карелии Александра Гаврилова поделиться своим мнением о развитии эпидемии в регионе и спрогнозировать, когда она достигнет своего пика. По мнению эпидемиолога, говорить о второй волне ковида в республике не стоит.   

"На мой взгляд, это классический сезонный подъем, – пояснил врач. – Вирус никуда летом не исчезал, просто условия распространения для него были хуже. Если говорить совсем коротко, новый коронавирус продолжает свое естественное движение в Карелии, как части  мировой эпидемии,  приспосабливаясь к нашим климатическим и другим условиям".

Как заметил Александр Гаврилов, коронавирус напоминает ему своим поведением вирус парагриппа первого типа из-за своей "неправильной" сезонности.

"Если он и дальше он будет действовать как парагрипп, то своего максимума Covid-19 в Карелии достигнет в зимний период 2020-2021 года. Почему? В наших климатических условиях весной и летом респираторные вирусы становятся неустойчивыми во внешней среде и воздушно-капельный путь не имеет преимущества. Зимой же эти вирусы приобретают более высокую устойчивость во внешней среде, а воздушно-капельный путь становится ведущим. Дело в том, что вирус сначала должен найти эпителиальные клетки носоглотки, чтобы вторгнуться в них, а слои слизи могут эффективно "поймать" его до того, как он попадет в клетки хозяина. Холодная окружающая среда, пасмурность, приводят к обострению широко распространенной у нас хронической обструктивной болезни легких, недостатку в организме витамина D. Это влечет массовые хронические воспаления верхних дыхательных путей, их заложенность, повышенное выделение слизи в носоглотке и бронхах, снижение выработки антивирусных муциновых белков. Другими словами, осенне-зимние условия распространения для коронавируса намного лучше, чем летний период".

Читайте полностью в статье "Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго".

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Комментарии

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