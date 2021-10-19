Эпидпорог по ОРВИ превышен в Карелии почти в полтора раза

За прошедшую неделю по республике зарегистрирован 8001 случай заболевания ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выше эпидемического порога на 58,7%. Превышение уровня заболеваемости отмечается во всех возрастных группах.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 9%.

За прошедшую неделю при мониторинге больных ОРВИ вывлены респираторные вирусы: парагрипп — 14,3%, РС вируса 71,4%, риновирус — 14,3%). Вирусов гриппа не обнаружено.

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 19 человек.