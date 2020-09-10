Ермолаев объяснил, почему Карелия справляется с кризисом лучше других регионов

Промышленность Карелии и объем инвестиций в экономику республики выросли по сравнению с прошлым годом на фоне общероссийского кризиса – это объясняется "гибкостью регионального законодательства".

Такую оценку ситуации в регионе дал министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев на заседании Регионального совета Карельского регионального отделения Союза машиностроителей России.

"Наше региональное законодательство в этом году, в этот сложный период пандемии сработало и позволило нашим промышленным предприятиям даже показать рост промышленного производства при снижении его в целом в Российской Федерации. Мы по полугодию наблюдаем прирост инвестиций, несмотря на то, что другая – обратная – динамика в целом по Российской Федерации", - сказал Ермолаев.

На сколько это подтверждается цифрами статистики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".