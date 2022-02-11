890x80
Реклама
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
11.02.2022 17:01
Пенсионер из Петрозаводска спутал своего товарища с лосем и застрелил его 4
11.02.2022 12:23
Два мошенника из Удмуртии, оставившие председателя Пудожского суда Карелии без денег, получили наказание 3
11.02.2022 16:52
В Карелии 31 ребенка привили от коронавируса
11.02.2022 12:56
«Канализацией пользуются как мусоропроводом»
11.02.2022 12:08

Еще 1014 жителей Карелии заразились коронавирусом

Новости. Общество
08:50, 12 Февраля 2022
фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Общее число заболевших COVID-19 в республике с начала пандемии превысило 11 тысяч.

По данным на 12 февраля, в Карелии зарегистрировано 110625 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 14285 детей. За прошедшие сутки выявлены 1057 инфицированных, из них непривитых – 1014 (95,9%). Об этом сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковидных стационарах получают лечение 977 пациентов, в состоянии средней тяжести – 913 человек, в тяжёлом – 55 (из них непривитых - 50).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 9 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 102742 человека, за последние сутки – 923.

За сутки не зарегистрировано ни одного умершего от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1358 человек.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей
2022-02-12 11:15:42
Объясните методику подсчета коллективного иммунитета, на стопкороновирус.рф пишут, что в Карелии коллективный иммунитет составляет 85,6%. Но каждый день из общего числа заболевших 95,9% не привитых. Как так?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка
10.02.2022, 14:32
Власти Петрозаводска не могут запретить строительство небоскреба на набережной Варкауса
07.02.2022, 16:54
Мэр Петрозаводска рассказал о бармене Валере и для чего может быть сто грамм
08.02.2022, 15:12
Неизвестный предложил мэру Петрозаводска более миллиона долларов за «подтвержденную жертву»

Аналитика

11.02.2022 12:08
Обществоведение
«Канализацией пользуются как мусоропроводом»
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Петрозаводска обсудили причины аварий на сетях водопровода и канализации и дали оценку работе коммунальных служб при ликвидации последствий.
Старое сменяется новым 9
09.02.2022 17:11
«Проведение капитального ремонта троллейбусного депо нецелесообразно» 15
09.02.2022 09:00
«Люди перестали думать, когда это закончится» 19
08.02.2022 16:06
«Самое главное в нашей работе – не строить воздушных замков» 5
08.02.2022 12:09
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 2
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича»
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»