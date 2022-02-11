Еще 1014 жителей Карелии заразились коронавирусом

Общее число заболевших COVID-19 в республике с начала пандемии превысило 11 тысяч.

По данным на 12 февраля, в Карелии зарегистрировано 110625 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 14285 детей. За прошедшие сутки выявлены 1057 инфицированных, из них непривитых – 1014 (95,9%). Об этом сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковидных стационарах получают лечение 977 пациентов, в состоянии средней тяжести – 913 человек, в тяжёлом – 55 (из них непривитых - 50).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 9 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 102742 человека, за последние сутки – 923.

За сутки не зарегистрировано ни одного умершего от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1358 человек.