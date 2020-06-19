Еще 11 человек попали в больницы Карелии с пневмонией

Летальных случаев от пневмонии за 24 часа не зафиксировано, сообщили в Оперштабе по коронавирусу.

В Карелии за минувшие сутки 11 человек попали в медицинские учреждения с внебольничной пневмонией, сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 670 пациентов, 60 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.



Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.