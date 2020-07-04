Еще 11 человек попали в больницы Карелии с пневмонией

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 799 пациентов, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
Одиннадцать человек за сутки госпитализированы с пневмонией в Карелии.
Летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
Напомним, на 4 июля был зарегистрирован еще один летальный исход – умерла 88-летняя женщина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы.
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