Еще 11 человек попали в больницы Карелии с пневмонией

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 799 пациентов, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Одиннадцать человек за сутки госпитализированы с пневмонией в Карелии.

Летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, на 4 июля был зарегистрирован еще один летальный исход – умерла 88-летняя женщина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы.