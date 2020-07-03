Жители Карелии продолжают умирать от внебольничной пневмонии

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 788 пациентов, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Десять человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Зарегистрирован еще один летальный исход – умерла 88-летняя женщина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Тест на COVID-19 отрицательный.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирус.

Напомним, общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 4 июля составило 1499.