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В Карелии за минувшие сутки COVID-19 выявили около полусотни человек

Новости. Общество
09:19, 04 Июля 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 4 июля составило 1499, сообщили в республиканском оперштабе по борьбе с COVID-19.

За последние сутки подтверждено 48 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 33, в Прионежском районе – 2 (поселки Вилга, Чална), в поселке Муезерский – 4, в Суоярви – 5, в Кондопоге – 1, в Костомукше – 1, в Сегежском районе –1 (поселок Валдай), в Медвежьегорском районе – 1 (поселок Пиндуши).

Всего инфицированных – 1499.

Выздоровели еще 37 человек: в Беломорском районе – 16, в Петрозаводске – 4, в Суоярвском районе – 1, в Сегежском районе – 1, в Сортавальском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1.

Также выписаны еще 10 работников АО "ВАД" и 3 строителя Белопорожской ГЭС.

Всего выздоровели – 724.

Проведено 82913 исследований (+1049 за сутки).

На самокарантине находятся 1012 человек (–207 за сутки).

В местах обсервации пребывает 25 человек (+9 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 243,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2 раза выше и составляет 455,1 случаев, по Северо–Западу – 412,4.

Напомним, в Карелии зарегистрировано 7 летальных случаев. Последней умерла 94-летняя жительница Петрозаводска.

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2020-07-04 12:24:07
А работников ВАД выписали без выздоровления? почему они не вошли в число выздоровевших?
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