В Карелии умерла еще одна пациентка с ковидной инфекцией

Скончалась 94-летняя жительница Петрозаводска, сообщили в Оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии скончался еще один пациент с положительным результатом теста на COVID–19 – 94–летняя женщина. Это седьмой летальный исход с начала эпидемии в республике.

Подтверждено 30 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 19, в Лахденпохском районе – 6 (Лахденпохья – 5, поселок Тоунан – 1), в Олонецком районе – 1 (село Видлица), в Питкярантском районе – 4 ( деревня Ряймяля – 3, деревня Ууксу – 1 ).

Всего заболевших – 1408.

Выздоровели еще 27 человек: в Петрозаводске – 8, в Олонецком районе – 1, в Кондопожском районе – 4, в Медвежьегорском районе – 1, в Сортавальском районе – 1, в Лоухском районе – 3, в Лахденпохском районе – 2.

Всего выздоровели – 654.

Также выписаны еще 6 рабочих со стройплощадки Белопорожской ГЭС и 1 работник АО "ВАД".

Проведено в Карелии 80797 исследования (+1151 за сутки).

На самокарантине находятся 1436 человек (+18 за сутки).

В местах обсервации пребывает 11 человек (-10 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии– 229,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2 раза выше и составляет 446 случаев, по Северо–Западу – 400,5.