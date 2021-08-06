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Еще 16 детей из поезда «Мурманск-Туапсе» попали в больницу

Новости. В регионах
19:40, 07 Августа 2021
фото: © РЖД

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В Краснодарском крае 16 детей из Мурманска отправили на обследование из-за повышенной температуры, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Повышенная температура выявлена у 16 детей из Мурманска с поезда Мурманск — Адлер после прибытия в Туапсе. Ребят отправили на обследование в инфекционную больницу, сообщили ТАСС в субботу в министерстве образования Мурманской области.

Ранее с этого поезда в Краснодарском крае были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию 19 детей и двое сопровождающих из Карелии. Из Мурманска в Туапсе ехали 118 детей. Они направлялись в лагерь «Юбилейный».

«<…> 16 детей из Мурманской области везут на осмотр в инфекционную больницу № 1 Туапсе. У них повышенная температура, но нет симптомов расстройства желудка», — сообщили в министерстве, добавив, что решение об отправке их на карантин, либо о размещении в лагере будет принято по результатам осмотра.

Позднее в ведомстве уточнили, что дети останутся в больнице до утра. У них взяли тесты на коронавирус. «Если на следующее утро все будет хорошо, их отправят в лагерь к остальным детям, которые уже заселились», — сказал собеседник агентства.

По данным Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК, ночью 6 августа дети, ехавшие в составе двух организованных групп пассажирским поездом Мурманск — Адлер, пожаловались на пищевое отравление. В пути было проведено эстафетное медицинское наблюдение детей, 20 несовершеннолетних доставили в больницы Белореченска и Апшеронска, остальные продолжили поездку.

Госпитализированные дети находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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