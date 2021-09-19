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Россиянин погиб, пытаясь помыть арбуз

Новости. В регионах
22:30, 20 Сентября 2021
фото: © bolshoyvopros.ru

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Турист, отправившись к реке помыть арбуз, утонул в национальном парке в Приморье.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по краю.

По данным ведомства, 11 сентября группа туристов отдыхала возле реки Милоградовка в Ольгинском районе, разбив лагерь возле водопада Дивный.

«Вечером в темное время суток один из туристов пошел к водопаду помыть арбуз и не вернулся. Спустя два дня его тело обнаружено в реке. По данному факту следственными органами… организована доследственная проверка», — говорится в релизе.

Предварительно установлено, что мужчина оступился, упал, ударившись головой о камень, и утонул.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Водопад Дивный расположен в границах национального парка «Зов тигра».

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