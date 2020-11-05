Еще 168 человек заразились COVID-19 в Карелии

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 7444, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За минувший сутки коронавирусная инфекция выявлена у 168 человек. Из этого числа заболевших – 138 человек, из них 47 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 89 человек, в Медвежьегорском районе – 3 человека (Медвежьегорск – 2, поселок Пиндуши – 1), в Костомукше – 1 человек, в Сортавале – 4 человека, в Муезерском – 1 человек, в Олонецком районе – 4 человека (Олонец – 3, деревня Рыпушкалицы – 1), в Калевале – 2 человека, в Пудоже – 11 человек, в Лоухи – 8 человек, в Сегеже – 3 человека, в Кондопожском районе – 16 человек (Кондопога – 14, поселок Спасская Губа – 1, поселок Марциальные воды – 1), в Суоярвском районе – 1 человек (поселок Поросозеро), в Беломорске – 1 человек, в Прионежском районе – 14 человек (поселок Мелиоративный – 2, ДНТ "Северные просторы" – 1, поселок Новая Вилга – 8, село Заозерье – 3), в Пряжинском районе – 4 человека (село Святозеро – 1, поселок Эссойла – 2, поселок Сяпся – 1), в Лахденпохском районе – 6 человек (Лахденпохья – 3, поселок Эстерло – 1, поселок Куркиеки – 2).

Всего с начала пандемии короанвирусная инфекция выявлена у 7444 человек.

За сутки выздоровели еще 19 человек: в Петрозаводске – 11, в Пряжинском районе – 4, в Сортавальском районе – 3, в Питкярантском районе – 1.

С 1 апреля справились с болезнью 4704 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1191,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1167,2 случая, по Северо-Западу – 1574,2.

Напомним, абсолютный рекорд по заражению COVID-19 был достигнут в Карелии 5 ноября.