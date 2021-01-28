Еще 20 детей заразились коронавирусом в Карелии

Общее число инфицированных коронавирусом несовершеннолетних составило в Карелии 3323 человека, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 28 января по статистике в Карелии было 35417 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3303 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 29 января, – уже 35668 ковидных больных, из них 3323 – это дети, то есть за сутки в Карелии 20 детей заразились коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразился COVID-19 251 человек. Всего в республике за время пандемии инфицированы 35668 человек. Выздоровели – 30218. Умерли 225 пациентов.