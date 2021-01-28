Коронавирус унес жизни еще трех жительниц Карелии

За сутки зарегистрирован 251 случай заражения коронавирусной инфекцией в Карелии, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались две петрозаводчанки – 87 и 78 лет, в Сегежской ЦРБ умерла 66-летняя местная жительница. Все три пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии скончались 225 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 251 человека. Из этого числа заболевших – 235 человек, из них 31 имеют симптомы средней тяжести, 4 – в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии составляет 35668 человек.

Выздоровели за время пандемии 30218 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 312 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5728,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2585,2 случая, по Северо-Западу – 4500,9.