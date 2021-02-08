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Еще 31 ребенок заразился коронавирусом в Карелии - не отступает

Новости. Общество
09:31, 09 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Число детей, инфицированных COVID-19, за сутки увеличилось на 21 человека, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 8 февраля по статистике в Карелии было 37850 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3550 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 9 февраля, – уже 38014 ковидных больных, из них 3581 – это дети, то есть за сутки в Карелии 31 ребенок заразился коронавирусом, сутками ранее инфицированных было 10 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии скончались трое больных коронавирусом и заразились COVID-19 164 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 38014 человек. Выздоровели – 33181. Умерли 257 пациентов.

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