Еще 31 ребенок заразился коронавирусом в Карелии - не отступает

Число детей, инфицированных COVID-19, за сутки увеличилось на 21 человека, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 8 февраля по статистике в Карелии было 37850 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3550 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 9 февраля, – уже 38014 ковидных больных, из них 3581 – это дети, то есть за сутки в Карелии 31 ребенок заразился коронавирусом, сутками ранее инфицированных было 10 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии скончались трое больных коронавирусом и заразились COVID-19 164 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 38014 человек. Выздоровели – 33181. Умерли 257 пациентов.