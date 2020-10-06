Еще 66 человек заразились в Карелии коронавирусом

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии инфицированы коронавирусом 66 человек. Из этого числа заболели 60 человек, из них 20 имеют симптомы средней тяжести. За сутки больных в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, в том числе требующем подключения к ИВЛ, в медучреждения не поступало.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 42 человека, в Сортавале – 1 человек, в Кондопожском районе – 7 человек (Кондопога – 6, поселок Марциальные воды – 1), в Олонце – 1 человек, в Беломорском районе – 3 человека (Беломорск – 2, поселок Сосновец – 1), в Лахденпохском районе – 4 человека (Лахденпохья – 1, поселок Элисенваара – 3), в Суоярви – 3 человека, в Муезерском районе – 1 человек (поселок Волома), в Калевальском районе – 1 человек (поселок Кепа), в Питкярантском районе – 3 человека (Питкяранта – 1, поселок Хийденсельга – 2).

Выздоровели еще 35 человек: в Петрозаводске – 15, в Лоухском районе – 1, в Прионежском районе – 9, в Кондопожском районе – 3, в Пряжинском районе – 1, в Кемском районе – 3, в Олонецком районе – 2, в Медвежьегорском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 715,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 843,3 случая, по Северо-Западу – 867,2.