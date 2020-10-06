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Еще 66 человек заразились в Карелии коронавирусом

Новости. Общество
08:56, 07 Октября 2020
фото: © ТАСС/ Сергей Бобылев
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О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии инфицированы коронавирусом 66 человек. Из этого числа заболели 60 человек, из них 20 имеют симптомы средней тяжести. За сутки больных в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, в том числе требующем подключения к ИВЛ, в медучреждения не поступало.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 42 человека, в Сортавале – 1 человек, в Кондопожском районе – 7 человек (Кондопога – 6, поселок Марциальные воды – 1), в Олонце – 1 человек, в Беломорском районе – 3 человека (Беломорск – 2, поселок Сосновец – 1), в Лахденпохском районе – 4 человека (Лахденпохья – 1, поселок Элисенваара – 3), в Суоярви – 3 человека, в Муезерском районе – 1 человек (поселок Волома), в Калевальском районе – 1 человек (поселок Кепа), в Питкярантском районе – 3 человека (Питкяранта – 1, поселок Хийденсельга – 2).

Выздоровели еще 35 человек: в Петрозаводске – 15, в Лоухском районе – 1, в Прионежском районе – 9, в Кондопожском районе – 3, в Пряжинском районе – 1, в Кемском районе – 3, в Олонецком районе – 2, в Медвежьегорском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 715,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 843,3 случая, по Северо-Западу – 867,2.

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Комментарии

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кир
2020-10-07 11:33:46
Согласен с вами, друзья. Страна большая, а порядка в ней нет.
кир
2020-10-07 09:27:29
Фронтовая сводка.
























Горожанин
2020-10-07 10:31:38
кир, точно. И наши люди упорно прут на вражеские пулеметы с масками на подбородках, вместо того чтобы вести прицельный огонь из окопов. А остановить их некому, нет командиров
Неравнодушный
2020-10-07 09:22:44
Во многих общественных местах до сих пор нет ни дистанции, ни правильно используемых масок и перчаток. Люди дозаражаются до тотального карантина, и потом будут тут плакать друг другу и клясть на чём свет стоит "мыздесьвласти".
Гость
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