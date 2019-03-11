Еще больше карельских пенсионеров получили компенсацию за проезд на отдых

Число пенсионеров, получивших компенсацию на оплату стоимости проезда к месту отдыха, выросло в 2018 году почти на тысячу человек.

За 2018 год компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к месту отдыха получили 13 198 пенсионеров на общую сумму 86,6 млн рублей, сообщает карельское отделение Пенсионного фонда страны.

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