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Новости. Экономика
14:55, 11 Марта 2019
фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Еще больше карельских пенсионеров получили компенсацию за проезд на отдых

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Число пенсионеров, получивших компенсацию на оплату стоимости проезда к месту отдыха, выросло в 2018 году почти на тысячу человек.

За  2018 год компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к месту отдыха получили 13 198 пенсионеров на общую сумму 86,6 млн рублей, сообщает карельское отделение Пенсионного фонда страны.

Подробности читайте в матерале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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zanoza
2019-03-11 17:06:40
Оплачивают только стоимость плацкарта простого (не скорого) поезда по России! С "комфортом" могут ехать отдыхать пенсионеры!
ded pavlo
2019-03-11 18:52:50
zanoza, вдобавок, насколько я помню (давно не связывался!), нужно брать на вокзале справку о стоимости проезда в этом "условно-плацкартном вагоне медленного поезда". Услуга платная плюс сам отдельный визит в вокзальную конторку, а потом и в отделение Пенсионного фонда. Словом, прежде чем получить эту "компенсацию", слегка набегаешься и скольких-то рубликов лишишься. Самое смешное, что практически все поезда теперь стали "скорыми" - других железная дорога не держит, то есть доехать до места отдыха "не скорым" поездом как-то нереально.
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