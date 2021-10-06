Еще четыре жителя Карелии стали жертвами коронавируса

Число смертей от коронавирусной инфекции в Карелии увеличилось до 892.

По данным на 6 октября, в республике подтверждены еще пять летальных исходов от COVID-19. Общее число смертей от коронавируса теперь составляет 892. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки выявлено 233 инфицированных, из которых 229 были не привиты. Из 232 заболевших в состоянии средней тяжести находятся 60 пациентов, тяжелых — 4.

В стационарах находятся 846 пациентов с коронавирусом. Четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, подключены к ИВЛ, из них два находятся на инвазивной ИВЛ.

За сутки 222 человека выписаны по выздоровлению.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 67318 случаев коронавируса, выздоровели 63949 пациентов.