Еще две смерти от COVID-19 подтверждены в Карелии

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил еще о двух подтвержденных случаях смерти от COVID-19.

В Карелии подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции, передает оперативный штаб. В Госпитале для ветеранов войн скончались жительница Питкяранты 1948 года рождения и жительница Петрозаводска 1950 года рождения. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 39 человек. Из этого числа заболевших — 37 человек, из них 16 имеют симптомы средней тяжести, два человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии. Выздоровели еще 43 человека.

Согласно официальным данным властей, с начала пандемии в Карелии от коронавируса скончались 466 человек. Число выздоровевших в республике за период пандемии — 43776 человек. Эти данные приведены на странице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7445,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3262,3 случая, по Северо-Западу — 5729,2.