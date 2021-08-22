Еще две смерти от коронавируса были зарегистрированы за последние сутки в Карелии

Общее число жертв пандемии в республике за все время составило 760 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

В Карелии по данным на 23 августа зарегистрированы две смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике составило 760 человек.

COVID-19 был выявлен у 167 жителей Карелии, из них 165 не были привиты. Заболели 165 человек, в состоянии средней тяжести находятся 25 пациентов, трое больных — в тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 537 больных коронавирусом, из них 6 крайне тяжелых (на ИВЛ).

Общее число инфицированных составляет 59800 человек.

За сутки выздоровели еще 183 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 56312 человек.