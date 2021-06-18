Еще две смерти от коронавируса зарегистрированы в Карелии

Глава карельского Минздрава представил данные статистики по заболеваемости коронавирусом в республике.

По официальным данным, за минувшие сутки зарегистрированы еще две смерти от коронавируса в республике. Общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19 с начала пандемии, достигло 596 человек. Эти данные приведены на странице министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова.

За сутки коронавирус обнаружен у 87 человек. Из них заболевших - 81 человек, средней тяжести - 37 человек, тяжелых - 9, крайне тяжелых/ИВЛ - 1.

За сутки после коронавируса в Карелии выздоровели 65 человек. Общее число граждан, выздоровевших после COVID-19 с начала пандемии, достигло 46719 человек.

Ранее сообщалось, что власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости.