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Еще две смерти от коронавируса зарегистрированы в Карелии

Новости. Общество
09:31, 19 Июня 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

Глава карельского Минздрава представил данные статистики по заболеваемости коронавирусом в республике.

По официальным данным, за минувшие сутки зарегистрированы еще две смерти от коронавируса в республике. Общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19 с начала пандемии, достигло 596 человек. Эти данные приведены на странице министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова.

За сутки коронавирус обнаружен у 87 человек. Из них заболевших - 81 человек, средней тяжести - 37 человек, тяжелых - 9, крайне тяжелых/ИВЛ - 1.

За сутки после коронавируса в Карелии выздоровели 65 человек. Общее число граждан, выздоровевших после COVID-19 с начала пандемии, достигло 46719 человек.

Ранее сообщалось, что власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости.

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