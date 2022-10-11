Еще несколько гаражей пойдут под снос в Октябрьском районе Петрозаводска

Администрация столицы Карелии предупреждает владельцев гаражей на улице Грибоедова и на Октябрьском проспекте о демонтаже незаконных объектов.

По сообщению мэрии, земельные участки освободят с 28 октября по 7 ноября. Всего под снос пойдут пять гаражей. Они расположены в районе дома № 3А на улице Грибоедова и дома № 4В на Октябрьском проспекте.

Ранее власти Петрозаводска предупредили о сносе 19 гаражей в нескольких районах города.