Власти Петрозаводска предупредили о сносе гаражей в нескольких районах города (ФОТО)

В ближайшее время планируется демонтировать 19 гаражей.

В администрации Петрозаводска предупредили о сносе 19 незаконно построенных гаражей, установленных в городе. Земельные участки должны быть освобождены с 27 октября по 7 ноября.

Как сообщили в мэрии, под снос пойдут гаражи, расположенные в районе улицы Шотмана, дома № 25 на Комсомольском проспекте, дома № 16 на улице Халтурина, дома № 24В на Октябрьском проспекте и дома № 25Б на улице «Правды».

Подробная информация о предназначенных к сносу гаражах находится на сайте администрации города.