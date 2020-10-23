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Еще один человек умер от внебольничной пневмонии в Карелии

Новости. Общество
09:21, 24 Октября 2020
фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин
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За минувшие сутки в Карелии зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии.

По данным Минздрава, это женщина 1944 г.р. с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Тест на COVID-19 был отрицательным.

За сутки в Карелии госпитализированы с внебольничной пневмонией 13 человек.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы 1655 пациентов, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

"Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19", - добавили в Минздраве.

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Комментарии

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кир
2020-10-24 10:38:27
Пофиг. Раньше тоже каждый день вымирали.
Гость
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