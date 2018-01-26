Еще один ФОК появится в Петрозаводске

По теме
Загрузка...
Под стройку планируется выделить участок на пересечении Лососинского шоссе и улицы Попова недалеко от строительного гипермаркета ЦСК.
Заявку подал частный инвестор, который хочет построить физкультурно оздоровительный многофункциональный центр с площадкой для тренажеров под открытым небом и детским игровым городком.
Этот вопрос будет вынесен на публичные слушания, которые пройдут в марте в администрации Петрозаводска.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
По теме
Выбор читателей
23.01.2018, 10:24
20.01.2018, 10:19
26.01.2018, 09:17
19.01.2018, 22:00
21.01.2018, 13:40
23.01.2018, 10:51
Аналитика
24.01.2018 16:45
Обществоведение
В Карелии продолжается прием заявок по программе "Комфортная городская среда", которая рассчитана на срок до 2022 года.
23.01.2018 09:49
22.01.2018 16:19
17.01.2018 14:25
17.01.2018 11:00
Чтиво
Сегодня 09:17
Без политики
Бывший администратор известного в Петрозаводске суши-бара рассказала и показала, в каких условиях готовились блюда, пользующиеся большой популярностью у горожан.
23.01.2018 13:50
19.01.2018 10:14
17.01.2018 09:43
Комментарии