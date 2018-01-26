Еще один ФОК появится в Петрозаводске

Под стройку планируется выделить участок на пересечении Лососинского шоссе и улицы Попова недалеко от строительного гипермаркета ЦСК.

Заявку подал частный инвестор, который хочет построить физкультурно оздоровительный многофункциональный центр с площадкой для тренажеров под открытым небом и детским игровым городком.

Этот вопрос будет вынесен на публичные слушания, которые пройдут в марте в администрации Петрозаводска.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".