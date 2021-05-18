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Еще один лесной пожар произошел в Карелии

Новости. Происшествия
10:03, 19 Мая 2021
фото: © Кирилл Шипицин/ТАСС
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В Пряжинском районе зарегистрирован один лесной пожар на площади 0,02 га.

За минувшие сутки в Карелии зарегистрирован один лесной пожар. В Пряжинском районе выгорел лес на площади 0,02 га. Пожар ликвидирован силами «Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов», сообщили в Минприроды республики.

В ведомстве напомнили, что с начала сезона в карельских лесах зарегистрировано 9 лесных пожаров на общей площади 12,2 га.

В прошлом году на эту дату произошло 7 лесных пожаров на площади 49,2 га.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии 8814-2-55-55-80.

Напомним, первый лесной пожар в этом году вспыхнул в Сортавальском районе из-за весеннего пала травы.

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