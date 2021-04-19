Первый лесной пожар вспыхнул в Карелии из-за весеннего пала травы

Недалеко от поселка Хюмпеля в Сортавальском районе произошел первый в 2021 году лесной пожар, сообщили в Минприроды Карелии.

Пожар зарегистрирован сегодня, 19 апреля недалеко от поселка Хюмпеля. Огонь перешел на земли лесного фонда в результате бесконтрольного выжигания сухой травы. Площадь пожара составила 0,8 га. Пожар локализован.

Министр природных ресурсов и экологии Алексей Щепин внес изменения в приказ Минприроды «О начале пожароопасного сезона». Таким образом, с 19 апреля официально пожароопасный сезон открыт на территории Сортавальского и Лахденпохского районов.

С 1 мая пожароопасный сезон открывается в Лоухском, Калевальском, Кемском, Беломорском районах и в Костомукшском городском округе.

С 24 апреля пожароопасный сезон открывается в остальных районах Карелии.

Это означает, что в зависимости от класса пожарной опасности начинается ежедневное авиа и наземное патрулирование.

Разрешается разведение костров строго с соблюдением мер пожарной безопасности. В хвойных молодняках и под кронами деревьев разведение костров запрещено.

Также запрещено выжигание сухой травы вблизи леса.

С 17 апреля особый противопожарный режим введен на территории Петрозаводска. В условиях действия этого режима запрещается разведение костров и выжигание сухой растительности.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии (8−814−2) 55−55−80.

Ранее сообщалось, Минприроды Карелии закупит лесопожарную технику на 62 млн рублей.