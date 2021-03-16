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Минприроды Карелии закупит лесопожарную технику на 62 млн рублей

Новости. Общество
11:24, 17 Марта 2021
фото: © Стоян Васев/ТАСС, архив
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В 2021 году планируется приобрести 644 единиц техники и оборудования для тушения лесных пожаров в Карелии.

Как сообщили в Минприроды республики, подведомственное Министерству учреждение, Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов, объявил первые закупочные процедуры. В этом году планируется приобрести еще 644 единиц техники и оборудования на 62 млн рублей.

Выступая 16 марта на международном форуме "Чистая страна", министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин рассказал, что благодаря проекту "Сохранение лесов" республике удалось значительно обновить парк лесопожарной техники. В 2019 году приобретено 417 единиц техники и оборудования, в прошлом – 41 единица.

"Новая техника и оборудование существенно повысили эффективность проводимых мероприятий по охране лесов от пожаров. Так, в 2018 году, до участия Карелии в реализации проекта "Сохранение лесов" оперативность тушения лесных пожаров составила 78%. В 2020 году этот показатель составил уже 85%", - отметил Алексей Щепин.

Техника приобреталась на средства субвенций. На оснащение парка потрачено более 117 млн рублей.

Ранее сообщалось, что глава Карелии утвердил сводный план тушения лесных пожаров.

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