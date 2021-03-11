Глава Карелии утвердил сводный план тушения лесных пожаров

Власти Карелии привлекут больше техники для тушения лесных пожаров на территории республики в 2021 году.

Глава республики Артур Парфенчиков 11 марта утвердил Сводный план тушения лесных пожаров на территории региона на 2021 год, сообщили в карельском Министерстве природных ресурсов и экологии.

Согласно плану, общая группировка сил и средств пожаротушения в этом году составила 2450 человек и 2059 единиц оборудования и техники.

Количество техники и оборудования в сравнении с прошлым годом увеличено на 62 единицы, в том числе благодаря покупке новой лесопожарной техники и оборудования по проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".

Напомним, в 2020 году в Карелии зарегистрировали 141 лесной пожар на общей площади 520 га. В целом общая площадь пожаров по сравнению со средними пятилетними показателями снизилась на 14%.