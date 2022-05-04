Еще один лесной пожар вспыхнул на юге Карелии из-за поджога травы

В Лахденпохском районе накануне произошел еще один пожар, причиной которого стало выжигание сухой прошлогодней травы на полях, сообщили в Минприроды Карелии.

В субботу, 7 мая сигнал о возгорании поступил в Лахденпохское центральное лесничество, рассказали в Минприроды Карелии. Уничтожив траву, огонь быстро перекинулся на деревья.

Сотрудники Приладожской лесопожарной станции Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов оперативно прибыли на место и к вечеру ликвидировали пожар. Его площадь составила 4 гектара.



Помимо этого, 7 мая произошло возгорание в Кондопожском районе, вдоль дороги недалеко от трассы «Кола». Его площадь составила 0,3 гектара, причина – неосторожное обращение с огнем. Пожар также был успешно ликвидирован.



По закону за нарушение правил пожарной безопасности в лесах за выжигание сухой травы на участках, примыкающих к лесам, гражданам грозит штраф до 4 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 250 тысяч рублей, напомнили в министерстве.



Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии (8−814−2) 55−55−80.

Напомним, первый лесной пожар вспыхнул в этом сезоне 30 апреля в Лахденпохском районе и уничтожил все живое на площади 1,5 гектара.