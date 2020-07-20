Еще один мусоровоз приобрели для работы на севере Карелии

Новая машина будет обслуживать Сегежский и Беломорский районы.

По сообщению "Автоспецтранса", это уже третий мусоровоз, купленный в 2020 году оператором "АктивПро", предоставляющим услугу "обращение с ТКО" в Сегеже и Беломорске. КАМАЗ с объемом кузова 22 куб. м. одновременно выполняет две операции: работает с контейнерами и прессует отходы в автоматическом режиме. На борт он может принять около 10 тыс. тонн ТКО. Сейчас машина работает в тестовом режиме, по разработанному маршруту ее планируется пустить в ближайшее время.

Всего в Сегеже и Беломорске на вывозе ТКО работает 7 машин, часть из которых устарела. Обновление парка спецтехники — одно из условий договоров, заключенных карельским регоператором "Автоспецтранс" и исполнителями коммунальной услуги "обращение с ТКО".

Ранее сообщалось, в поселке Карелии свалку мусора устроили по соседству с памятным крестом спецпереселенцам.