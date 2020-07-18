В поселке Карелии свалку мусора устроили по соседству с памятным крестом спецпереселенцам

В поселке Сергиево Медвежьегорского района свалку бытового мусора устроили по соседству с памятным крестом спецпереселенцам.

В конце прошлого года правительство Карелии утвердило региональную схему обращения с отходами, которая, по оценке республиканского руководства, является для региона оптимальной. Карельские чиновники пообещали очистить республику от несанкционированных свалок и навести порядок с вывозом бытового мусора. Однако картина, которую можно наблюдать сегодня в лесном поселке Сергиево, свидетельствует, скорее, об обратном.

Кучи мусора возвышаются здесь чуть ли не в самом центре поселка, на краю главной дороги, встречая всех, кто проезжает или проходит мимо. Как рассказали местные жители, раньше свалка располагалась в лесу, в нескольких километрах от Сергиево, но с началом мусорной реформы отходы стали собирать прямо в населенном пункте.

Причем, тех, кто организовал эту свалку – а в администрации Челмужского сельского поселения, к которому относится Сергиево, подчеркивают, что неорганизованных свалок на территории муниципалитета больше нет – не смутило то, что она соседствует с деревянным памятным крестом. По словам жителей поселка, когда-то здесь находилось старое кладбище, где были похоронены спецпереселенцы, основавшие этот населенный пункт в Медвежьегорском районе.

Памятный крест стоит всего в полустах метрах от свалки.

"Столица на Онего" связалась по телефону с главой Челмужского сельского поселения Александром Абрамовым и поинтересовалась у него, как так получилось, что в поселке Сергиево устроили свалку мусора по соседству с памятным крестом.

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