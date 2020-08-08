Еще один опасный вирус обнаружен в Китае

В нескольких регионах Китая зарегистрировали случаи заражения ещё одним опасным вирусом.

Вирус передаётся главным образом через укусы насекомых и может привести к летальному исходу. Об этом сообщает издание "LIFE" со ссылкой на газету Global Times.

Жителей Китая предупредили о распространении в нескольких регионах страны опасного вируса SFTS, который может привести к смерти.

За прошедшие полгода в Китае выявили уже более 60 случаев заражения, из которых семь — с летальным исходом. По данным медиков, вирус передаётся главным образом через укусы насекомых. Однако, как считает китайский вирусолог Шэн Цзифан, исключать возможности его передачи от человека к человеку нельзя — SFTS может распространяться через кровь или гной.

Более 60% случаев вируса зарегистрированы в восточной провинции КНР Цзянсу, а остальные — в Аньхой и Чжэцзян, которые прилегают к этому региону с запада и юга соответственно. У инфицированных повышалась температура, появлялся кашель, а также снижался уровень лейкоцитов в крови и образовывались тромбоциты. Вирусологи объясняют, что возбудитель был обнаружен ещё в 2011 году. Он относится к семейству буньявирусов, которые поражают позвоночных, членистоногих и растения. Медики отметили, что вирус мало изучен, но его существование не должно вызывать панику, достаточно быть бдительными и соблюдать гигиену.