890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Парфенчиков рассказал о покупке квартиры для семьи с тройняшками из Карелии
Сегодня 14:39
В Петрозаводске мотоциклист кубарем покатился по дороге после столкновения с легковушкой (ВИДЕО) 3
Сегодня 13:37
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: АПЕЛЛЯЦИЯ ПО ДЕЛУ ДМИТРИЕВА, СПИСКИ ЖЕРТВ КОРОНАВИРУСА И ДЕЛО ОБ ОПЕКУНСТВЕ БОГДАНА В СУДЕ
Сегодня 13:00
Избитый каратистом житель Петрозаводска больше года ждет, когда разберутся с его обидчиком 1
Сегодня 13:42
Жители Карелии смогут увидеть ретро-автомобили (ФОТО)
Сегодня 12:31
Двое жителей Карелии провели вечер пятницы пьяными за рулем
Сегодня 11:48

Еще один опасный вирус обнаружен в Китае

Новости. Общество
19:40, 08 Августа 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
Загрузка...

В нескольких регионах Китая зарегистрировали случаи заражения ещё одним опасным вирусом.

Вирус передаётся главным образом через укусы насекомых и может привести к летальному исходу. Об этом сообщает издание "LIFE" со ссылкой на газету Global Times.

Жителей Китая предупредили о распространении в нескольких регионах страны опасного вируса SFTS, который может привести к смерти. 

За прошедшие полгода в Китае выявили уже более 60 случаев заражения, из которых семь — с летальным исходом. По данным медиков, вирус передаётся главным образом через укусы насекомых. Однако, как считает китайский вирусолог Шэн Цзифан, исключать возможности его передачи от человека к человеку нельзя — SFTS может распространяться через кровь или гной.

Более 60% случаев вируса зарегистрированы в восточной провинции КНР Цзянсу, а остальные — в Аньхой и Чжэцзян, которые прилегают к этому региону с запада и юга соответственно. У инфицированных повышалась температура, появлялся кашель, а также снижался уровень лейкоцитов в крови и образовывались тромбоциты.

Вирусологи объясняют, что возбудитель был обнаружен ещё в 2011 году. Он относится к семейству буньявирусов, которые поражают позвоночных, членистоногих и растения. Медики отметили, что вирус мало изучен, но его существование не должно вызывать панику, достаточно быть бдительными и соблюдать гигиену.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.08.2020, 16:09
Бросившимся под колеса авто в Петрозаводске оказался 14-летний подросток
01.08.2020, 13:55
Юлия Меньшова побывала в Карелии на месте съемок фильма "Любовь и голуби" спустя 38 лет (ФОТО)
03.08.2020, 16:38
В тихом центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
02.08.2020, 13:36
Молодой человек бросился под колеса авто в Петрозаводске (ВИДЕО)
03.08.2020, 13:05
В Петрозаводск завезли фрукты, зараженные оспой
05.08.2020, 08:49
В Карелии за последние сутки COVID-19 выявили почти у полсотни человек

Аналитика

05.08.2020 16:14
Обществоведение
Затянувшееся дело 1
Дело молодого петрозаводчанина, которого избил мастер единоборств, спортсмен Джаваншир Кадашев, почти год расследовалось, а теперь рассматривается в суде по статье, которую в процессе переквалифицировали уже несколько раз.
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 11
05.08.2020 09:36
Приговор никому не понравился 5
04.08.2020 13:56
Где научат быть здоровыми
31.07.2020 15:36
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 8
31.07.2020 13:58
Вся аналитика

Чтиво

03.08.2020 09:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Кому нужен Богдан 5
31.07.2020 21:46
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»